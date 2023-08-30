Terk edildiği için çatıya çıktı: Polislerden özür diledi
Avcılar'da kız arkadaşından ayrıldığını iddia eden bir kişi çatıya çıktı. Polis merkezine götürülen kişi, ekiplere "Kusura bakmayın sizi de meşgul ettim" dedi.
İstanbul Avcılar’ın Merkez Mahallesi'nde üstü çıplak bir kişi, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısına çıktı. Bu durumu görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ve sağlık ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Polis ekipleri ise atlamak isteyen kişiyi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan kişi, kız arkadaşından ayrıldığını söyleyerek getirilmesini istedi.
“O BURAYA GELMEDEN İNMEM”
Kurye olduğunu, 1 buçuk ay önce de terk edildiğini anlatan şüpheli, "O buraya gelmeden inmem" dedi. Ayrıldığı kız arkadaşının yeri tespit edilerek, getirilmesi için ekip görevlendirildi.
POLİSLERDEN ÖZÜR DİLEDİ
Kadın, kısa sürede bulunarak olay yerine getirildi. Konuşmak istemediğini söyleyen kadın, ikna edilerek binanın 4. katına çıkarıldı. Uzun süren görüşmenin ardından ikna olan adam, binadan indirildi. Polis eşliğinde aşağı indirilen adam, emniyete götürülürken ekiplere, "Kusura bakmayın sizi de meşgul ettim" dedi.
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