Ünlü grubun konserinde 'uyuşturucu' uyarısı: Polisler bir anda sahneye çıktı

Bursa’da ünü müzik grubu Dedublüman konserine narkotik polisleri damga vurdu. Binlerce gencin hınca hınç doldurduğu açık hava sahnesinde müzik grubu öncesi sahneye çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahneden "Uyuma" gençliğine sahip çık" diye bağırdı.

İHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:20
Ünlü grubun konserinde 'uyuşturucu' uyarısı: Polisler bir anda sahneye çıktı
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İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Uyuma" projelerinin tanıtımı için kolları sıvayan Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Sahnesinde ünlü müzik grubu Dedublüman konserine damga vurdu.

SAHNEYE ÇIKIP SESLENDİLER

Konser öncesi sahneye çıkan Narkotik polisleri, 5 binin üzerindeki gence uyuşturucunun zararlarından bahsedip "Uyuma" Gençliğine Sahip Çık" dedi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber" projelerinden de bahseden Narkotimler gençlerin ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan uyuşturucu ile mücadele eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 19 ayrı faaliyette 8 bin 470 yurttaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı bildirildi.


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