İzmir'de erkek şiddeti: 6 aylık bebeğinin annesini balkonda bıçakla rehin aldı
İzmir'de M.K., eşi K.K.'yi evlerinin balkonunda bıçakla rehin aldı. Ekiplerin 1 saat süren çalışmayla ikna ettiği M.K., emniyete götürüldü. Çiftin, 6 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.
Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında, alkollü olduğu belirtilen M.K. isimli erkek, ailevi sorunları nedeniyle evli olduğu K.K.'yi balkonda bıçakla rehin aldı.
Olayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, elinde bıçak bulunan M.K.'yi iknaya çalıştı.
POLİS 1 SAATTE İKNA ETTİ
Bir süre balkonda duran M.K., daha sonra eşi K.K.'yi içeri götürdü. Arada dışarı çıkan M.K., çevredekilere de tepki gösterdi. Polisin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarıyla ikna olan M.K., eşini serbest bıraktı.
EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
K.K., yakınları ve sağlıkçılar tarafından ambulansa bindirildi. M.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Olay sonrasında M.K. ve K.K.'nin 6 aylık bebeklerini de yakınları aldı.
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