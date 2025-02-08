Kabus sürüyor... Kayseri'de 'sahte içki' operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kabus sürüyor... Kayseri'de 'sahte içki' operasyonu: 1 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:35

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

MALZEMELERE EL KONULDU

Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 şişe sahte alkol, 15 litre etil alkol, ruhsatsız av tüfeği ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.B.A'nın (24) emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #içki #Sahte içki

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