Kayseri'de ev eşyası taşıyan kamyonda 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kayseri'de ev eşyası taşıyan kamyonda 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:56
Kayseri'de ev eşyası taşıyan kamyonda 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada ev eşlarının arasına gizlenmiş 40 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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