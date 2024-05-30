Para vermeyen dayısını tabancayla öldürdü

Gaziantep'te Özkan T. (23), para isteğine olumsuz yanıt veren dayısı Faruk Yıldız'ı (45), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:25
Para vermeyen dayısını tabancayla öldürdü
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Olay, dün gece Kurbanbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İşsiz olan Özkan T., dayısı Faruk Yıldız’ı telefonla arayarak para talep etti.

Faruk Yıldız, yeğeninin bu talebine olumsuz yanıt verdi. Özkan T., telefonda tartıştığı dayısının evine gitti. Sokakta yeniden başlayan tartışmada Özkan T., yanındaki tabanca ile dayısına ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Faruk Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Faruk Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, polis olayın ardından kaçan Özkan T’nin yakalanması için çalışma başlattı.


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