Son Dakika... Konya’da 'Mercek-20' operasyonu: 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığına yönelik Konya’da düzenlenen "Mercek-20" operasyonlarında 225 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 08:14
Son Dakika... Konya’da 'Mercek-20' operasyonu: 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya’da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "Mercek-20" operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.


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