Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen baskında uyuşturucular ele geçirilirken, 11 kişi de gözaltına alındı.

DHA
11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:48
Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldızevler Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı.

Evdeki aramada 18 gram metamfetamin, 90 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan 2 rulo folyo ele geçirildi.

11 şüpheli gözaltına alındı. 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan hakkında işlem yapılan 7 şüpheli, serbest bırakılırken, 4'ünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor. 


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