Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen baskında uyuşturucular ele geçirilirken, 11 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldızevler Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı.
Evdeki aramada 18 gram metamfetamin, 90 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan 2 rulo folyo ele geçirildi.
11 şüpheli gözaltına alındı. 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan hakkında işlem yapılan 7 şüpheli, serbest bırakılırken, 4'ünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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