Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 09:47
Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 12-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde bakım, Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı işleri, heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13 ve 22-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Serinhisar-Yeşilova-Karamanlı yolunun 26-46 ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.


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