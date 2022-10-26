Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 23 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 23 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Evlerde yapılan aramalarda hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Projeler 500 milyar TL yuttu
- 'O senin kapasite problemin'
- AKP'nin tütün ve alkole yönelik teklifi Meclis'ten geçti