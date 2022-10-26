Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 23 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:58
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 23 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 23 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Evlerde yapılan aramalarda hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. 


Kayseri hırsızlık hırsız

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler