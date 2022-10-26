Hırsızlık yaptıkları villalarda sucuk ve tavuk pişirip yemişler: 3 zanlı yakalandı
Bolu'da hırsızlık için girdikleri 11 villadan para ile ziynet, elektronik ve antika eşyalar çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların girdikleri villaların bazılarında sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yedikleri belirlendi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda Sağlık, Dodurga, Küçükberk, Kültür, Soku ve Sandallar mahallelerindeki 11 villadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlıkta kullanılan aracı belirleyen ekipler, takip sonucunda çeşitli suçlardan kaydı bulunan T.Ö. (44), M.K. (25) ve H.K'yi (30) gözaltına aldı.
Şüphelilerin 2 ev ve 3 aracında yapılan aramalarda, 25 bin lira, ziynet, elektronik ve antika eşyalar, bir miktar esrar ve Hint keneviri ele geçirildi. Çalınan malzemeler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.
Zanlıların girdikleri villaların bazılarında sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yedikleri belirlendi.
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