Kayseri'de iki grup arasındaki kavga: 1 kişi öldü

Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:03

Güncelleme: 17.02.2024 - 17:04

Bozantı Caddesi'nde B.Ü. ve arkadaşları ile kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi arasında kavga çıktı. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada B.Ü. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.