Kayseri'de iki grup arasındaki kavga: 1 kişi öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:03
Kayseri'de iki grup arasındaki kavga: 1 kişi öldü
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Bozantı Caddesi'nde B.Ü. ve arkadaşları ile kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi arasında kavga çıktı. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada B.Ü. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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KURTARILAMADI

Ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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