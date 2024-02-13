Kayseri'de şüpheli ölüm... Dairenin balkonundan düşüp öldü!

Kayseri'de 1 ay önce taşındığı 6'ncı kattaki dairenin balkonundan beton zemine düşen 2 çocuk annesi Tülay Tolu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:14
Kayseri'de şüpheli ölüm... Dairenin balkonundan düşüp öldü!
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Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi.

Tülay Tolu iddiaya göre, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundayken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tülay Tolu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tolu'nun, yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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