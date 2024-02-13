Kayseri'de iş cinayeti... Makineye sıkışan fabrika işçisi öldü

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:45

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:45

Olay, dün öğle saatlerinde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde parke üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.

Fabrikada çalışan işçi Osman Timurcuoğlu, paketleme makinesini kontrol etmek istediği sırada makineye sıkıştı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Timurcuoğlu, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Timurcuoğlu, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.