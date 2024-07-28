Kayserispor'dan Kartal Kayra Yılmaz açıklaması: 'Eğer yurt dışı olmazsa...'

Yayınlanma: 28.07.2024 - 16:03

Güncelleme: 28.07.2024 - 16:03

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, yeni dönemle ilgili, "Oyuncularım kırılgan olmayacak bundan sonra. Bundan eminim. Biz hem mental hem fiziksel hem de taktiksel olarak çalışıyoruz. Gidişattan çok memnunum. Oyuncularımla bir aile havası yakaladık. Şartlar ne kadar zor olursa olsun biz bu işi sonuna kadar götürmek istiyoruz" diye konuştu.

Geçen seneden farklı yapmak istedikleri işler sorulan genç teknik direktör, "Geçen sezonki dönemin ayrıntılı analizlerini yaptık. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Fiziksel yüklemerimiz de oluyor. Bu seneki hedeflerimize gelecek olursak, transfer tahtamızın kapalı olması nedeniyle birçok insanın bizi ligin zayıf halkası olarak görüyor. Bunun böyle olmadığını kanıtlayacağız. Bu sezon bizim için çok güzel bir meydan okuma. Oyuncularımla birlikte ben bir hikaye yazacağımıza inanıyorun. Bunu oyuncularımıza da söyledim. Oyuncularımın küçük görülmesini de kabul etmiyorum. Her oyuncu bizim için çok değerli. Oyuncularımız, yönetim, taraftarımızla hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Buna inanmasam asla burada olmazdım. Asla hayal satmak istemiyorum. Burak Yılmaz'ın karakterinde pes etmek, kabullenmek yoktur. Allah izin verirse bu sezon da böyle olacak" dedi.

KARTAL KAYRA YILMAZ AÇIKLAMASI

Transfer için konuşan Burak Yılmaz, "Bizim bir tane bile oyuncu kaybetme lüksümüz yok. Ben bunu hem yönetim hem başkanımızla yaptığımız görüşmelerde söyledim. 'Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp gitmeyeceğiz, sizi yalnız bırakmayacağız' dedim. Ama her oyuncuyu kadromuzda tutmamız gerektiğini söyledim. Onlar da çok çalışıyorlar. Fedakarlık yapıyorlar. Allah izin verirse Mehdi Bourabia bizimle devam edecek. Her şeyde anlaşıldı. En geç pazartesi, salı günü burada olacağına inanıyorum. Mehdi Bourabia ile Allah izin verirse yola devam edeceğiz" dedi.

Beşiktaş'tan geçen sezon kiraladıkları23 yaşındaki futbolcu Kartal Kayra Yılmaz için de açıklama yapan 39 yaşındaki teknik direktör, "Kartal Kayra ile ilgili o da çok istediğim bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu. Onun bize, bizim ona kattıklarımız var. Onunla devam etmek istiyoruz. Yurt dışında oynama isteği var. O da bana söz verdi, eğer yurt dışı olmazsa Kayserispor'da oynayacağına dair. Onunla ilgili güzel haber bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un transfer tahtası kapalı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Mehdi Bourabia ve Kartal Kayra Yılmaz gibi geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen isimleri yeniden kadrosuna katma hakkına sahip.