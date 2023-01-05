Kayseri'de iş cinayeti: Başı pres makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Kayseri'de, başı pres makinesine sıkışan 40 yaşındaki Yusuf Günbay isimli işçi yaşamını yitirdi.

AA
05 Ocak 2023 Perşembe, 21:10
Kayseri'de iş cinayeti: Başı pres makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
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Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde'de, kilitli parke taşı üretimi yapan bir iş yerinin dökümhanesinde çalışan Yusuf Günbay'ın başı pres makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Günbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.


Kayseri iş cinayeti Pres makinesi

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