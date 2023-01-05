Kayseri'de iş cinayeti: Başı pres makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

05 Ocak 2023 Perşembe, 21:10

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde'de, kilitli parke taşı üretimi yapan bir iş yerinin dökümhanesinde çalışan Yusuf Günbay'ın başı pres makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Günbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.