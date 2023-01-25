Kayseri'de iş cinayeti: Devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "devrilen" iş makinesinin operatörü Halil Ç. hayatını kaybetti.
Bayramhacı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bölgede çalışma yapan Halil Ç.'nin kullandığı iş makinesi, arazideki su birikintisine kayarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen iş makinesinden çıkarılan Halil Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Halil Ç.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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