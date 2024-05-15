Kayseri'de IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla aranan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 15:53
Kayseri'de IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde istihbari bilgi ve örgütsel fotoğrafı bulunan H.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı adresi tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesindeki ev ve iş yerinde yaptıkları aramada şüpheliyi yakaladı.

Aramada ele geçirilen 2 dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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