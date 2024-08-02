Kayseri’de işyeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı
Kayseri polisi, işyeri kurşunlaması olayına karışan 15 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 31 Temmuz’da 2 grup arasında meydana gelen silahla kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, iş yeri kurşunlama olayına yönelik çalışma başlattı.
Olaya karışan şahısların kimliğini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.
Operasyonda; olaya karıştığı tespit edilen U.T., A.T., N.T., İ.T., F.Ö., M.Y., E.G., A.Ç., İ.Ç., E.T., M.E., Y.D., N.Ç., M.P. ve K.O.M.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanırken; 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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