Hırsızlık yaptı... İşyeri sahibine mail atıp özür diledi

İzmir’in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Pişman olduğunu hırsızlık yaptığı işyeri sahibine maille belirten turist, ’Evrenden intikam almak için’ elbise çaldığını söyledi.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 08:43
Hırsızlık yaptı... İşyeri sahibine mail atıp özür diledi
Abone Ol google-news

Olay geçen günlerde Çeşme’nin turistik beldesi Alaçatı’da meydana geldi.

Bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın, elbiseleri önce kontrol etti ve daha sonra gözüne kestirdiği bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı.

Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

PİŞMAN OLDU, PARASINI GÖNDERDI

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını işyeri sahibine gönderdi.

Tatiline Yunanistan’ın Santorini Adası’nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.

EVRENDEN İNTİKAM ALMAK İSTEMİŞ

Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı’da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de işyeri sahibine gönderdi.


Çeşme haberleri hırsızlık haberleri hırsız haberleri elbise haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 3 şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 3 şahıs suçüstü yakalandı
Çılgın Hırsız 4 yeniden zirvede!

Çılgın Hırsız 4 yeniden zirvede!
Adıyaman'da şafak operasyonu: 7 hırsızlık şüphelisi gözaltında

Adıyaman'da şafak operasyonu: 7 hırsızlık şüphelisi gözaltında
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler