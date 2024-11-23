Kayseri'de 'kaçakçılık' operasyonu: 359 kilo nargile tütününe el konuldu
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
M.Ç. (37) ile M.Ö'nün (25) gözaltına alındığı operasyonda 359 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Aydın Dağları'nda son yılların en verimli hasadı yapıldı
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
- 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu: Nusret'e de satıyor
- Yıkılması gerekiyor!
- Ünlü markanın adı bir kez daha listede!
- CHP'den duruşma sonrası ilk açıklama