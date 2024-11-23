Kayseri'de 'kaçakçılık' operasyonu: 359 kilo nargile tütününe el konuldu

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 'kaçakçılık' operasyonu: 359 kilo nargile tütününe el konuldu
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AA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:35

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

M.Ç. (37) ile M.Ö'nün (25) gözaltına alındığı operasyonda 359 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

 


Etiketler: #Kayseri #kaçak

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