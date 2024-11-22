Kayseri'de 'kaçakçılık' operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de 'kaçakçılık' operasyonu: 3 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 09:11

Polis, Pınarbaşı ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Denetlemelerde 79 bin 300 makaron, ruhsatsız tabanca, 6 kaçak cep telefonu ve 47 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İKİ KİŞİYE İŞLEM

Gözaltına alınan S.A, N.Y. ve F.D. hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri

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