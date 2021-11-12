Ezgi Mola'dan çok sert 'kadın cinayetleri' tepkisi: "Yargıdan tek bir beklentimiz var!"
Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet, Türkiye'nin değişmez gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor... Son olarak İstanbul'da hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz ülkeyi yasa boğdu. Olaya tepkiler sürerken; oyuncu Ezgi Mola'dan da ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine yönelik bir paylaşım geldi.
Türkiye, her sabah bir başka kadın cinayeti veya kadına yönelik şiddet haberine uyanıyor... Son olarak, iş seyahati için geldiği İstanbul'da hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Başak Cengiz, ülkeyi yasa boğdu.
Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, ardından tutuklandı.
"ÖMÜRLÜK CEZA VERİN, ASLA AMA ASLA AFFETMEYİN"
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetle ilgili soruşturma sürerken; bir taraftan yaşananlara ilişkin her kesimden tepki gelmeye de devam ediyor. Bu isimlerden biri de toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen oyuncu Ezgi Mola oldu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, kadın cinayetlerine yönelik tepkisini çok sert bir şekilde dile getirdi, yetkililere seslendi.
Mola, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İnsanın erkeği de tüm komplekslerini, beceremediklerini, hayatta hiçbir işe yaramayışını değiştirmesi gerekirken; kendinden daha zayıf, güçsüz olan kadını dövüyor! Öldürüyor. Hatta samuray kılıcı kullanıyor! Balta kullanıyor, varillerde yakıyor! Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetlerini durduracağız.
Yargıdan tek bir beklentimiz var! Ceza verin! Ömürlük ceza verin, onları asla ama asla affetmeyin ki biz de insana değer veren bir sistem var diyebilelim. İnanmak istiyoruz size! Bunu yapın inanalım. Lütfen."
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