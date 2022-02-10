Kayseri'de kar okulları tatil ettirdi

Kayseri'nin 4 ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

AA
10 Şubat 2022 Perşembe, 09:25
Kayseri'de kar okulları tatil ettirdi
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Yahyalı, Özvatan, Hacılar ve İncesu'da okullar bugün tatil edildi.

Öte yandan Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.


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