Meteoroloji'den felaketi yaşayan Isparta için uyarı: Yoğun kar yağışı, lodos ve su baskını...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski uyarısında bulundu. Elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'yı da önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı ve şiddetli lodos bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin yağmuru, iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara’nın batısı kıyı Ege ile Antalya’nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR
Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
ŞİDDETLİ LODOS VE YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7-13 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık raporunda ise, elektrik hatlarında sıkıntıların yaşandığı Isparta için önemli veriler yer aldı. Isparta ve çevresine bu kez şiddetli lodos ile birlikte yoğun yağış bekleniyor. Eriyecek kar ile birlikte sel, su baskını tehlikesi de bulunuyor. Yağışların salı gününden itibaren etkili olması, cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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