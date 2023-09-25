Kayseri'de katliam gibi kaza... Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
Kayseri-Malatya yolunda, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Kayseri- Malatya yolunun 60'ıncı kilometresi Kamber mevkinde, saat 02.00 sıralarında O.G. yönetimindeki 02 AAS 719 plakalı yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki 19 AE 823 plakalı otomobil çarpıştı.
2 ÖLÜ, 20 YARALI
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken otobüsteki 20 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri AFAD yardımıyla yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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