Kayseri'de kayıp avcı arazide ölü bulundu
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, avlanmaya giden bir kişinin cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alparslan Mahallesi'ndeki evinden dün av için araziye çıkan ve geri dönmeyen F.D'den (46) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama çalışması başlatan AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), boş arazide F.D'nin cesedini buldu.
Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.
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