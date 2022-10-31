Kayseri'de kayıp avcı arazide ölü bulundu

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, avlanmaya giden bir kişinin cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 13:57
Kayseri'de kayıp avcı arazide ölü bulundu
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Alparslan Mahallesi'ndeki evinden dün av için araziye çıkan ve geri dönmeyen F.D'den (46) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışması başlatan AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), boş arazide F.D'nin cesedini buldu.

Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.


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