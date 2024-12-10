Ordu'da 4 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

Ünye ilçesinde evinin balkonundan düşen 4 yaşındaki A.C.Ç adlı çocuk yaralandı. Çocuğun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Ordu'da 4 yaşındaki çocuk balkondan düştü!
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AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:42

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Bayramca Mahallesi 11. Sokak'ta yaşayan ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Ç., ikinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Durumu fark eden aile, kendi imkanlarıyla çocuğu Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan A.C.Ç.'nin, hafif yaralı olduğu bildirildi.


Etiketler: #Balkon #Ordu #yaralı #Çocuk

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