Ordu'da 4 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:42

Güncelleme: 10.12.2024 - 12:42

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Bayramca Mahallesi 11. Sokak'ta yaşayan ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Ç., ikinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Durumu fark eden aile, kendi imkanlarıyla çocuğu Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan A.C.Ç.'nin, hafif yaralı olduğu bildirildi.