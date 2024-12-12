Bilgisayar işletmeni balkondan düşerek hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:06

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:11

Bartın'ın Kuyumcular Köyü'nde yaşayan Oğuz Karamanoğlu (35), gece 01.30 sıralarında çıktığı evinin balkonundan yere düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Karamanoğlu'nun, dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü tahmin ediliyor.

Morga kaldırılan Karamanoğlu'nun cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Zonguldaklı olan Karamanoğlu'nun bir süre Zonguldak Adliyesi'nde, uzun süredir de Bartın Üniversitesi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Basketbol ve hentbol sporlarına olan ilgisi ve katkılarıyla bilinen Karamanoğlu'nun vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra üniversite camiasında da hüzne neden oldu.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bartın Üniversitesi tarafından "Başımız sağolsun" başlığıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli Oğuz Karamanoğlu'nun aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversitemize başsağlığı dileriz."

KOZLU'DA DEFNEDİLECEK

Bartın’da hayatını kaybeden Oğuz Karamanoğlu için yarın Cuma namazına müteakip Zonguldak il merkezindeki Uzunmehmet camiinde kcenaze namazı kılınacağı öğrenildi. Karamanoğlu'nun zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Askeritepe Mezarlığında defnedileceği duyırldu.