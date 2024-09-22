Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber!

Beşiktaş'ın Eyüpspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Arthur Masuaku, gelecek hafta Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 23:12

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Masuaku gelecek hafta oynanacak Kayserispor deplasman mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. 


Etiketler: #Arthur Masuaku #Sarı kart #beşiktaş

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