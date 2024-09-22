Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber!
Beşiktaş'ın Eyüpspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Arthur Masuaku, gelecek hafta Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Masuaku gelecek hafta oynanacak Kayserispor deplasman mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Etiketler: #Arthur Masuaku #Sarı kart #beşiktaş
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