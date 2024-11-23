Kayseri’de müstakil evde yangın paniği! 1 kişi dumandan etkilendi...

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

Kayseri’de müstakil evde yangın paniği! 1 kişi dumandan etkilendi...
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:05

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Evliya Çelebi Sokak üzerinde bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen 1 kişi de tedavi altına alındı. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, evde geniş çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri

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