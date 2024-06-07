Kayseri'de müteahhit ayağından vuruldu
Kayseri'de müteahhit Taner K. (52), kimliği bilinmeyen kişi tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Hunat Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geldi.
Müteahhit Taner K. ile kimliği bilinmeyen kişi arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Taner K., tabancayla ayağından yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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