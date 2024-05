AKP’li müteahhit ihaleyi aldı, inşaatı yarım bıraktı

Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 04:00

Şirket, TOKİ’den Başakşehir Kayabaşı’nda Batı Bölgesi 1 Kısım 729 adet konut ve 25 adet dükkân inşaatı ihalesini aldı. Şirketin 290 milyon 290 bin TL’lik ihalesini aldığı bu projenin geçen eylül ayında teslim edilmesi gereken konutlarının inşaatının yalnızca yüzde 20’sinin tamamlandığı ve şirketin dört kez fiyat güncellemesi aldığı öne sürüldü.

Mağdurlar adına konuşan Seyhan Yorulmaz, “TOKİ’ye yazıldığımızda İstanbul’da bir ev fiyatı 250-300 bin arasındaydı. Bugün daire fiyatları 5-10 milyon TL’ye çıktı. Ben şu an hem kira hem de taksit ödüyorum. Her altı ayda bir memur ve emekli maaşına oranla ödemelerimiz güncelleniyor. Aldığımız fiyattan fazla borcumuz var. Benden daha fazla ödeme yapan mağdurlar da var. Şirket sürekli fiyat yükseltmesi alıyor, ancak inşaat şu an durmuş durumda” dedi.