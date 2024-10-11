Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:32

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:34

N.İ'nin kullandığı 38 YH 662 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Akıncılar Caddesi'nde, A.K. yönetimindeki 38 P 1767 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, kadın sürücü N.İ. ile aynı araçta bulunan 7 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

N.İ'nin 2 çocuğu ile aynı mahallede yaşayan 5 çocuğu aracıyla okuldan aldığı öğrenildi.