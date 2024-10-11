Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı
Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 7'si öğrenci 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
N.İ'nin kullandığı 38 YH 662 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Akıncılar Caddesi'nde, A.K. yönetimindeki 38 P 1767 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, kadın sürücü N.İ. ile aynı araçta bulunan 7 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
N.İ'nin 2 çocuğu ile aynı mahallede yaşayan 5 çocuğu aracıyla okuldan aldığı öğrenildi.
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