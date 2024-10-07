Kayseri'de 105 asker yemek sonrası rahatsızlandı
Kayseri’de yedikleri yemek sonrası kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 105 asker tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 1. Komando Tugayı Köşk Kışla’da askerler, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayınca durumu yetkililere bildirdi.
TEDAVİYE ALINDILAR
Kışlaya çok sayıda ambulans sevk edilirken, 105 asker, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
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