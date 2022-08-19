Kayseri'de pazarcıların silahlı ve bıçaklı kavgası: 3 yaralı

19 Ağustos 2022 Cuma, 16:43

Kocasinan ilçesinde, 19 Ağustos Cuma saat 13.00 sıralarında, pazarcı esnafı arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Abdullah T. ve Y.B., bıçakla Mehmet S. ise tabancayla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kavgaya karıştığı belirlenen K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.