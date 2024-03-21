ABD'li polis memuruna 40 yıl hapis cezası verildi
ABD'de eski polis memuru, görevi sırasında iki kişiye işkence ettiği gerekçesiyle 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
CNN'in haberine göre, ABD Bölge Yargıcı Tom Lee, Ocak 2023'teki saldırı nedeniyle hüküm giyen 6 polis memurundan Christian Dedmon'a ilişkin kararı açıkladı.
Dedmon'un, Michael Jenkins ve Eddie Parker'a "hayal edilebilecek en şoke edici, acımasız ve zalim saldırıları" gerçekleştirdiğini belirten Lee, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Aralarında Dedmon'un da bulunduğu 6 polis memuru, 24 Ocak 2023'te gelen şikayet üzerine Jenkins ve Parker'ın evine gitmişti.
Polisler, arama izni olmadan girdikleri evde Jenkins ve Parker'ı saatlerce darbetmiş, şok tabancalarıyla işkence etmiş ve ırkçı söylemlerde bulunmuştu.
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