Kayseri’de terör örgütü soruşturması: 9 kişi yakalandı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 08:58

Güncelleme: 20.05.2024 - 08:58

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 5 şahıs ve IŞİD terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.