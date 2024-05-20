Kayseri’de terör örgütü soruşturması: 9 kişi yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ ve IŞİD terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 9 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 5 şahıs ve IŞİD terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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