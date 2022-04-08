Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan zanlı gözaltına alındı
Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Dolandırıcılık Büro Amirliği Güven Timi polisleri, durumundan şüphelenilen C.O'nun üzerini aradı.
3 BİN 50 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ
Zanlının üzerinde, sahte banknotlardan oluşan 3 bin 50 dolar ele geçirildi. Şüphelinin iki iş yerinden yaptığı alışveriş karşılığında verdiği sahte 1150 dolara da el konuldu.
C.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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