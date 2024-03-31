Kayseri'de seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Molu ve Büyükkılıç ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kayseri yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:01

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:01

Kayserililer 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kayseri'de seçimi hangi aday kazandı?

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Murat Molu, AKP'den Memduh Büyükkılıç, İYİ Parti'den Kazım Yücel, Zafer Partisi'nden İsmail Tanrıöven, Saadet Partisi'nden Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi'nden Abdullah Özkırış, ve DEM Parti'den ise İhsan Sarıyar Kayseri belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

KAYSERİ'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kayseri'de "Murat Molu, Memduh Büyükkılıç, Kazım Yücel ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kayseri 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.