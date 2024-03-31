Kayseri'de seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Molu ve Büyükkılıç ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kayseri yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Kayseri'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Kayseri yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:01
Kayseri'de seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Molu ve Büyükkılıç ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kayseri yerel seçim sonuçları....
Abone Ol google-news

Kayserililer 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kayseri'de seçimi hangi aday kazandı? 

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Murat Molu, AKP'den Memduh Büyükkılıç, İYİ Parti'den Kazım Yücel, Zafer Partisi'nden İsmail Tanrıöven, Saadet Partisi'nden Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi'nden Abdullah Özkırış, ve DEM Parti'den ise İhsan Sarıyar Kayseri belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

KAYSERİ'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kayseri'de "Murat Molu, Memduh Büyükkılıç, Kazım Yücel ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kayseri 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


yerel seçim haberleri Kayseri haberleri seçim sonuçları haberleri 31 Mart 2024 haberleri

İlgili Haberler

Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den seçim sonrasına ilişkin değerlendirme: 'Uçuruma yuvarlanırız'

Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den seçim sonrasına ilişkin değerlendirme: 'Uçuruma yuvarlanırız'
Seçim çalışmasından dönüyordu... Konvoyun önüne çığ düştü!

Seçim çalışmasından dönüyordu... Konvoyun önüne çığ düştü!
Yerel seçimlere son 11 gün... Yasaklar yarın başlıyor

Yerel seçimlere son 11 gün... Yasaklar yarın başlıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli oy kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti!

Devlet Bahçeli oy kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti!
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
CHP’li Emir, ‘Hastanede tarihi geçmiş ilaç kullandırıldı’ iddiasını Meclis’e taşıdı: Baskı mı yapıyorsunuz?

CHP’li Emir, ‘Hastanede tarihi geçmiş ilaç kullandırıldı’ iddiasını Meclis’e taşıdı: Baskı mı yapıyorsunuz?
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Son Dakika... Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!

Son Dakika... Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu