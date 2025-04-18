Kayseri'de silahlı saldırıya uğradı... Hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:08

Güncelleme: 18.04.2025 - 15:08

Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir baklava dükkanına gelen G.A, husumetlisi olduğu öğrenilen R.T'ye alışveriş yaptığı sırada tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsünden ve kolundan yaralanan R.T, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

R.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.