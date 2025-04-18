ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 1 ölü

Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:49

Güncelleme: 18.04.2025 - 00:49

Yerel kaynaklar, üniversitenin Tallahassee şehrindeki kampüsünde yerel saatle 12.00 civarında görülen silahlı saldırgana polisin müdahalede bulunduğunu aktardı.

Yetkililer, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken Tallahassee Memorial Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, yaralanan en az 6 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

TÜM DERSLER İPTAL EDİLDİ

Üniversite güvenlik yetkilileri de yayımladıkları uyarıda, kampüs içinde bulunanlara acil durum gereği sığınak aramaları ve talimat beklemeleri tavsiyesinde bulundu ve "Tüm kapı ve pencereleri kilitleyin ve ek koruyucu önlemler almaya hazır olun" ifadesini kullandı.

Uyarıda, okulda olmayanlar için ise kampüse gelmekten kaçınmaları istendi ve tüm derslerin iptal edildiği duyuruldu.

Görgü tanıkları, silahlı saldırganın üniversite öğrencisi yaşında biri olduğunu kaydetti.

Associated Press'e (AP) konuşan bir yetkili, üzerinde silah bulunan bir şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü ifade etti.