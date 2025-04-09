Bursa'da dehşet: Otopark çalışanı silahlı saldırıda yaralandı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otoparkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Bursa'da dehşet: Otopark çalışanı silahlı saldırıda yaralandı!
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AA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 10:57

İntizam Mahallesi Gençler Sokak'ta bir otoparkın önüne motosikletle gelen şüpheli ya da şüphelilerce, otoparka doğru tabancayla ateş edildi.

Kurşunların isabet ettiği otopark çalışanı N.Ş, kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. N.Ş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis, otoparktaki otomobile bir merminin isabet ettiğini ve olay yerinde 10 boş kovanın olduğunu belirledi.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #112 Acil #Bursa

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