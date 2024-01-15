Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve oğlu hayatını kaybetti
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Adnan (45) ve oğlu Berat İlhami Nalbant (9) hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Player Alanı
Kayseri'de dün gece saatlerinde Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Adnan ve oğlu Berat İlhami Nalbant'tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde baba ve oğlu yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Adnan ve oğlu Berat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi için morga götürüldü.
Diğer yandan Adnan Nalbant'ın eşi ile ayrı olduğu, oğlu Berat İlhami'nin hafta içi dedesi İlhami Nalbant'ın yanında, hafta sonları ise babasıyla birlikte kaldığı öğrenildi.
Ayrıca Adnan Nalbant'ın Tomarza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Sınır noktasında o sözleri söyledi!
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- İstifa etti!
- 'İnci Taneleri'nin sazcısı hakkında korkunç iddialar!
- Berkan Kutlu'dan Galatasaray itirafı!
- 'Evini satışa çıkardı' haberlerine Cem Yılmaz'dan tepki
- CHP'li Çelik'ten Soylu'ya sert tepki