Devrilen elektrikli soba yangına yol açtı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartman dairesinde devrilen elektrikli soba yangına sebep oldu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması, yaralı ve can kaybının önüne geçti.

DHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:22
Devrilen elektrikli soba yangına yol açtı
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Yangın, saat 21.00 sıralarında Alaşehir Beşeylül Mahallesi Kuyucak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında çıktı. 

Ali Pala'nın oturduğu zemin katta, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı bir sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına büyümeden müdahale etti. Alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. 

Bu sırada bina sakinleri tedbir amaçlı apartmandan tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, polis soruşturma başlattı. 


Manisa Yangın

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