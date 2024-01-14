Gaziantep'te feci olay... Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Elmas (85) ile eşi Ayşe Fatma Elmas (83) hayatını kaybetti.
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Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan Mustafa Elmas ve Ayşe Fatma Elmas çiftinden haber alamayan yakınları, dün akşam jandarmaya ihbarda bulundu.
İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde çifti hareketsiz buldu. Kontrolde, Elmas çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldüğü belirlendi.
Cenazeler otopsi sonrası yakınlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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