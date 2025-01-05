Kayseri'de 'uyuşturucu satıcılarına' eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı...

Yayınlanma: 05.01.2025 - 13:06

Güncelleme: 05.01.2025 - 13:06

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

7 GÖZALTI

Yapılan çalışmalar neticesinde G.C. (43), G.G. (44), İ.Y. (28), B.E. (22), A.T. (24), B.C. (32), R.H.K. (35), yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 7 parça halinde toplam 58,47 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.