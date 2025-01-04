Kayseri'de FETÖ operasyonu: Firari yakayı ele verdi!
Terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 30 yaşındaki H.D., polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.D.'nin (30) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.D., yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Etiketler: #FETÖ/PDY #Operasyon #Terör örgütü #Kayseri
En Çok Okunan Haberler
-
- RTÜK'ten TELE1'deki 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- Özel'den yeni 'İmralı heyeti' açıklaması
- Emekliler yeni maaşları hakkında ne düşünüyor?
- 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı!
- Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi
- Narin'in köyündeki imam hakkında flaş karar
- Dönmek isteyen Suriyelilere para desteği!
- Kozan'da hasat başladı: Tarlada kilosu 14 TL...
- Bakanlık müfettişleri o okulda!