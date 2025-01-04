Kayseri'de FETÖ operasyonu: Firari yakayı ele verdi!

Terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 30 yaşındaki H.D., polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu: Firari yakayı ele verdi!
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DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 10:40

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.D.'nin (30) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.D., yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


Etiketler: #FETÖ/PDY #Operasyon #Terör örgütü #Kayseri

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