Kayseri’de 121 adet kaçak akıllı saat yakalandı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:37

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:37

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucundaKocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde M.V.’nin aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 121 adet kaçak faturasız akıllı saat ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.