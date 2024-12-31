Kayseri'de İYİ Partili meclis üyeleri istifa edip CHP’ye geçti

Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:20

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:20

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İyi Parti’den Yeşilhisar Belediyesine Meclis Üyesi Seçilen Mustafa Balak ve Teyfik Tiryaki partilerinden istifa ederek CHP’ye geçti. İki meclis üyesinin rozetlerini CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç taktı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Partisinin Yeşilhisar danışma Kurulu toplantısında İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye geçen iki meclis üyesine rozet taktı. Genç, iki meclis üyesine hoşgeldiniz diyerek başarılar diledi.

"BABA OCAKLARINA DÖNDÜLER"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, daha sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün İl Başkan Yardımcımız Sn.Umut Yılmaz ve Develi İlçe Başkanımız Sn.Yusuf Bulut ile birlikte Yeşilhisar İlçe Danışma Kuruluna katıldık.

Partimizin yeni hazırlanacak parti programı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunan başta İlçe Başkanımız Sn.Hasan Balak olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

Danışma Kurulu vesilesi ile baba ocaklarına geri dönen belediye meclis üyeleri Mustafa Balak ve Teyfik Tiryaki beylerin rozetlerinide hep birlikte taktık, kendilerine hoşgeldiniz diyor,başarılar diliyoruz."